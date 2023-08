"Medici, infermieri e Oss" Piano di assunzioni dell’Ast

di Franco Veroli

Come previsto da una determina dello scorso luglio, l’Ast di Macerata ha pubblicato lunedì il bando per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di dieci dirigenti medici di Medicina d’emergenza-urgenza, da destinare in particolare a coprire i vuoti nei pronto soccorso degli ospedali della provincia. La partecipazione, viste le difficoltà a reperire i camici bianchi, oltre che ai laureati in possesso della specializzazione, è aperta anche agli specializzandi del secondo anno. La scadenza per la presentazione delle domande è il 17 settembre. Si tratta di uno dei diversi provvedimenti attraverso i quali l’Ast sta implementando la propria dotazione organica, completando il piano occupazionale. In quest’ambito è stata decisa l’assunzione di due dirigenti medici per il Servizio di Igiene epidemiologia e sanità Pubblica, Cecilia Acuti Martellucci a tempo indeterminato, e Mosè Martellucci, in quanto medico specializzando, a tempo determinato e con orario ridotto.

Assunti a tempo determinato e a titolo straordinario, con durata fino al 31 dicembre (con possibile proroga), dieci infermieri, personale aggiuntivo che consentirà di gestire in modo flessibile le esigenze emergenti di copertura dei turni nelle strutture carenti di personale per assenze dovute a malattia, aspettative, ecc. Assunti a tempo indeterminato, a ripristino del turn over, anche otto operatori sociosanitari, mentre è stato prorogato al 31 dicembre il contratto in scadenza a fine agosto di tre assistenti amministrativi. Intanto è stata pubblicata la graduatoria degli idonei che hanno partecipato al concorso per la copertura a tempo pieno e indeterminato di otto posti di dirigente medico di Psichiatria: sono otto, numero identico ai posti messi a concorso, tre specializzati e cinque specializzandi. Sono invece 22 (solo tre dei quali specializzati) gli ammessi al concorso per quattro posti di medici di dirigenti medici di Nefrologia (uno dei quali con riserva).

"Diamo risposta alla crescente richiesta di personale – afferma il direttore generale dell’Ast di Macerata, Daniela Corsi – assumendo le figure professionali necessarie per garantire l’erogazione dei Lea (Livelli essenziali di assistenza) e le esigenze delle varie unità operative. Lo facciamo nel rispetto della programmazione economica del fabbisogno triennale di personale 2023-2025 e nei limiti imposti dal tetto di spesa". Roberto Evangelisti, infine, è stato nominato responsabile della Uosd "Diagnostica" di Camerino e San Severino. Prende il posto di Maurizio Lucarelli, che nel frattempo è stato collocato a riposo.