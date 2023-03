Medici pensionati in corsia Nuovi incarichi negli ospedali per tappare i buchi di organico

di Franco Veroli

Ogni giorno la carenza di personale sanitario, medici e infermieri, costringe a fare quanto possibile per tamponare una situazione diventata estremamente difficile. Così per supportare Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza dell’ospedale di Camerino e il Punto di primo intervento dell’ospedale di San Severino, l’Ast di Macerata ha stipulato un rapporto di collaborazione libero-professionale con Giuseppe Cardia, medico in pensione (compirà 72 anni il primo maggio). È stata poi disposta la proroga di due mesi degli incarichi a Macerata e Civitanova (scaduti lo scorso 28 febbraio) per Terenzio Carboni e Roberto Gobbato. È stato bandito l’avviso pubblico per un incarico quinquennale di direttore della Unità operativa "Professioni sanitarie – Area infermieristico ostetrica", prima guidata da Mara Buccolini, in pensione, e attualmente da Paolo Antognini in qualità di facente funzioni. Semaforo verde per Anna Maria Schimizzi, primario di Medicina a Camerino dallo scorso primo settembre, che ha superato il periodo di prova. È stata, poi, nominata la Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (Rpct) dell’Ast di Macerata, Martina Orlandi. Dal primo marzo, invece, si è dimesso (contratto a tempo indeterminato), l’infermiere Fabio Biondi, mentre Martina Ridolfo (tecnica sanitaria di radiologia medica) a tempo indeterminato, lascerà il servizio il 16 marzo. Andrà in pensione dal 30 aprile, infine, il dottor Mauro Ferrentino, titolare nell’Ast di Macerata, di un incarico a tempo indeterminato per 33 ore settimanali, in qualità di specialista ambulatoriale convenzionato interno nella branca di Radiologia, tutte afferenti al Distretto di Civitanova.