Medici senza Frontiere. Incontro con gli utenti delle terme di S. Lucia

Dall’altro ieri al 21 marzo lo staff dell’organizzazione internazionale e indipendente "Medici Senza Frontiere" sarà presente alle Terme Santa Lucia a Tolentino e nei centri AeM Alimentazione e Movimento di Tolentino, Macerata e Loreto, per rispondere a domande e curiosità sulle attività medico-sanitarie e umanitarie svolte e per trovare nuovi sostenitori che contribuiscano a realizzarle. Medici Senza Frontiere, nel rispetto dei principi di etica medica, fornisce assistenza sanitaria alle popolazioni colpite da conflitti, epidemie, disastri o escluse da ogni tipo di aiuto terapeutico. Le équipe sono composte da decine di migliaia di professionisti sanitari, personale logistico e amministrativo, la maggior parte dei quali assunti localmente. Principi umanitari abbracciati dal sindaco Mauro Sclavi, dalla governance di Assm e dal direttore sanitario delle Terme Santa Lucia Ovidio Ciarpella, presente all’arrivo delle volontarie. L’intento è accendere i riflettori sui bisogni e le sofferenze che caratterizzano le attuali crisi umanitarie, con crescente necessità di aiuti medico-sanitari. Oggi, domani e venerdì lo staff sarà al centro AeM di Loreto, lunedì e martedì prossimi in quello di Tolentino, mercoledì 19, giovedì 20 e venerdì 21 marzo in quello di Macerata.