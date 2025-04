"Medicina di genere in ritardo. Resta un divario da colmare"

"Le strutture sanitarie locali non sempre sono in grado di offrire servizi e trattamenti adeguati alle esigenze delle donne, e le ricerche e gli studi sulla medicina di genere sono ancora carenti". Così il Coordinamento Spi Cgil e il Forum Donne Cgil di Macerata, in occasione della Giornata nazionale della salute della donna, che si celebra oggi. "Si tratta di un’occasione importante – spiega il sindacato – per riflettere sullo stato di salute delle donne in Italia e per evidenziare le sfide e le opportunità che si presentano nel campo della salute femminile. La salute delle donne è un tema complesso, che coinvolge non solo gli aspetti biologici e medici, ma anche quelli sociali, economici e culturali. Le donne, infatti, sono spesso più esposte a fattori di rischio per la salute, come la povertà, la violenza e le disuguaglianze di genere, e hanno quindi bisogno di un approccio alla salute che tenga conto delle loro esigenze specifiche". La Giornata mira proprio "a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della salute femminile". La Cgil sottolinea "un problema grave e persistente: i ritardi nella medicina di genere. Le donne sono più propense a sviluppare malattie cardiovascolari atipiche, come l’angina microvascolare, e hanno una maggiore incidenza di morte per infarto miocardico acuto rispetto agli uomini. Tuttavia, le ricerche e le linee guida cliniche sono state per lo più sviluppate su popolazioni maschili, trascurando le specifiche esigenze delle donne. Nel Maceratese, come nel resto della regione, purtroppo, questo ritardo è ancora più evidente". Il Coordinamento e il Forum Donne Cgil chiede quindi di "prendere immediatamente misure per colmare questo gap e garantire che le donne delle Marche abbiano accesso a servizi sanitari di alta qualità, che tengano conto delle loro specifiche esigenze. È tempo di riconoscere l’importanza della medicina di genere, un concetto che va oltre la semplice distinzione tra donna e uomo, e che si concentra sulle differenze biologiche, psicologiche e sociali che esistono tra i due sessi. Tuttavia, ancora oggi, si continua ad associarla alla ginecologia, concetto ormai superato". La medicina di genere – conclude la Cgil – "si concentra sulle differenze di genere in tutti gli aspetti della salute, comprese le malattie cardiovascolari, il cancro, le malattie neurologiche e altro, diffuse le tardive diagnosi legate ai carenti, quando mancati, studi approcciati con ottica di genere".