"Medicina e nutrizione, successo per l’incontro"

Grande partecipazione al convegno organizzato a Pioraco dal gruppo ciclistico Alta Valle del Potenza Asd dal titolo "Medicina e nutrizione sul percorso degli sportivi: dalla patologia al corretto stile di vita". L’evento ha visto l’intervento di illustri esponenti della medicina tra cui Pompeo D’Ambrosio, responsabile della medicina dello sport dell’ospedale di Fabriano: "Il presente convegno si propone di evidenziare gli argomenti medico scientifici maggiormente legati allo sport – ha spiegato D’Ambrosio –; i partecipanti saranno accompagnati alla scoperta dell’idonea nutrizione". Grande soddisfazione per Alessandro Casoni, membro del gruppo ciclistico organizzatore dell’evento: "Calendarizzare il convegno il giorno prima di un evento impegnativo come la Maratona dei 4 Passi appenninici è stata una specie di follia, ma il risultato è stato quello di una due giorni colma di soddisfazioni: l’interesse dei partecipanti, la qualità dei relatori e la competenza dei moderatori hanno regalato al nostro territorio un convegno che già ci consente di immaginarne la seconda edizione". Casoni è poi passato ai ringraziamenti: "Grazie ai Comuni di Fiuminata, Pioraco e Sefro, all’Università degli Studi di Camerino, al Coni Marche, alla Società Italiana dei Nutrizionisti , all’Ordine dei Biologi di Marche ed Emilia-Romagna, all’Ordine dei Medici di Macerata, per i patrocini istituzionali; ad Experta Group per l’affiancamento organizzativo; agli sponsor come Banca Mediolanum, Cartiere Miliani Fabriano e l’azienda agricola Erede Rossi Silvio".

Alessio Botticelli