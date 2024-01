"Medicina territoriale, cerchiamo di rimediare ad errori del passato"

"Gli artefici di questa situazione provano a nascondere la testa nella sabbia e fanno finta di nulla. A noi del centrodestra preme risolvere il problema". È il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Simone Livi, a rispondere al professore Giancarlo Marcelli di Castelraimondo, che aveva denunciato la grave carenza di medici di base che, inevitabilmente, si traduce in pronto soccorso pieni e disagi per la comunità. Marcelli ha espressamente chiamato in causa la politica "che promette ma poi non mantiene". "La politica - afferma Livi - si è occupata della carenza dei medici, male. Infatti, hanno attuato nel corso degli ultimi 20 anni a livello nazionale e, quindi regionale, politiche così poco di prospettiva, da aver creato un collo di bottiglia determinatosi con i tagli di spesa e il difficoltoso accesso al corso di laurea di Medicina e, soprattutto, alle scuole di specializzazioni. Gli artefici di questa situazione - Livi si riferisce al Pd - provano a nascondere la testa nella sabbia e fanno finta di nulla. Ma a noi del centrodestra preme risolvere i problemi". Una conferma, secondo Livi, sarebbero le 110 nuove borse di studio per i medici di Medicina generale che sono state erogate nel 2023 oltre a 42 nuove borse di studio per i medici specialisti. "Numeri che non hanno paragone con tantissime altre Regioni italiane e che seguono quelli relativi alle borse già finanziate da questa maggioranza nei precedenti bilanci. Un’inversione di tendenza reale e concreta".

g. g.