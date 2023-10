Medicina tradizionale cinese. Pronti due ambulatori in piazza

L’agopuntore di Giovanni Paolo II, dottor Chunbao Giuseppe Guo, e un’équipe di altri sette medici esperti di medicina tradizionale cinese saranno in piazza Vittorio Veneto dopodomani dalle 15 alle 20 e domenica dalle 9 alle 18 per effettuare consulti gratuiti e senza appuntamento, in onore di padre Matteo Ricci. "I cinesi non dimenticano e sono molto grati – riferisce il vescovo Nazzareno Marconi alla presentazione del progetto ‘Best Medical Services’ – per questo hanno sempre a mente che il gesuita , nato il 6 ottobre 1552 a Macerata e morto 58 anni dopo a Pechino, ha portato in Cina la fede, la cultura, le scienze e la tecnica occidentali stringendo con i cinesi uno stretto legame in nome dell’amicizia. Matteo Ricci ha lavorato per condividere una sapienza occidentale e ora questi medici vogliono condividere una sapienza orientale". "Verrà istituita una postazione medica avanzata con almeno due ambulatori – spiega la presidente della Croce Rossa, Rosaria Del Balzo Ruiti – e uno spazio in cui verrà creata una sorta di triage. Dopo un check up di accoglienza si verrà accompagnati dal medico di riferimento" . "La medicina cinese – dice don Giovanni Battista Sun, direttore del centro studi Li Madou e promotore dell’iniziativa – non è qualcosa di alternativo alla medicina occidentale ma qualcosa di complementare. Questo fine settimana si avrà l’occasione per comprendere tale concetto con la speranza che questa iniziativa possa ripetersi nei prossimi anni". "La medicina occidentale – sottolinea il dottor Lucio Sotte – si basa sul metodo analitico che può essere un limite. La medicina cinese, cioè l’agopuntura, i massaggi, la farmacologia, le cure mediche e la dietetica orientali, invece tende a portare il malato all’equilibrio complessivo. Avere conoscenza di entrambe le Medicine permette di osservare il paziente con due ottiche differenti". I medici che aderiscono al progetto realizzato per ricambiare l’amicizia e la gratitudine con il gesuita maceratese sono Jiamin Zhan, Lucio Sotte, Filomeno Caruso, Jianmin Zhang, Bin He, Jun He e Xiaoming Yan e Il dottor Chunbao Giuseppe Guo, ideatore e presidente dell’Associazione nazionale italiana di medicina tradizionale cinese, specializzato in cardiologia e neurologia".