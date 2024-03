Medicinali per la casa di riposo, il dono del Banco Farmaceutico

A Villa Cozza sono stati consegnati medicinali da banco di molte tipologie fra antipiretici, sciroppi per la tosse, multivitaminici, antidolorifici, antinfluenzali e creme idratanti grazie alla farmacia Cairoli del dottor Fabrizio Buglioni, pioniere a Macerata nella raccolta con Banco Farmaceutico, e al dottor Stefano Romagnoli, direttore della farmacia comunale di Trodica di Morrovalle. Presenti alla donazione la vice presidente del cda Ircr, l’avvocato Laura Ricci, il direttore generale Nazzareno Tartufoli, la responsabile di struttura Letizia Coluccini e l’infermiera Francesca Bottalico oltre al dottor Buglioni, a Maurizio Galassi, storico collaboratore del Banco Farmaceutico, al suo collaboratore Marco Germondani e al dottor Angelo Ariozzi, responsabile provinciale Banco Farmaceutico. Ben 42 farmacie in provincia hanno aderito all’iniziativa, raccogliendo seimila confezioni di farmaci da banco, per un valore di oltre 50mila euro.