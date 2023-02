Giornata delle raccolta del farmaco, un aiuto alle persone con difficoltà ad acquistare medicine. Aderiscono 5.200 farmacie in Italia, anche le 11 di Civitanova: 6 comunali e le private Alighieri, Angelini, Fontespina, Foresi, Marcelli. Sabato i cittadini potranno donare uno o più medicinali da banco (elenco su www.bancofarmaceutico.org) e i farmaci raccolti sosterranno realtà del territorio che si prendono cura dei bisognosi e che hanno espresso necessità di oltre 1.900 confezioni di farmaci. Durante l’edizione del 2022, nella provincia di Macerata sono state raccolte 4.581 confezioni(per un valore di 33.895 euro) in 38 farmacie che hanno aiutato 2.781 ospiti di 30 enti. I farmaci raccolti vanno a realtà assistenziali che si prendono cura di persone in condizione di povertà sanitaria offrendo gratuitamente cure e medicine. Servono analgesici, antipiretici, antiinfiammatori per uso orale, preparati per la tosse, farmaci per dolori articolari e muscolari, antimicrobici intestinali e antisettici. "La crisi internazionale - ha dichiarato Sergio Daniotti, presidente della Fondazione Banco Farmaceutico onlus - ha causato un aumento del costo della vita che si ripercuoterà sulle famiglie povere, sulle stesse realtà assistenziali a cui si rivolgono quando hanno bisogno d’aiuto, ma anche su tante famiglie non povere. Donare un farmaco per chi non può permetterselo è un modo per esprimere, attraverso un semplice gesto di gratuità, il meglio della nostra umanità e per dare un segnale di speranza".

l. c.