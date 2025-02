Medicine in dono per gli anziani grazie al Banco farmaceutico

Sono stati 189 i farmaci donati nei giorni scorsi dal gruppo recanatese del Banco farmaceutico alla Fondazione Ircer, che a Recanati gestisce le strutture residenziali per anziani (casa protetta e alloggi di Villa Teresa). Nella settimana dal 4 al 10 febbraio la raccolta di farmaci, promossa dal Banco farmaceutico, per poter dare un aiuto alle strutture socio-sanitarie, ha messo in rete alcune farmacie cittadine, su tutti Farmarecanati e la Farmacia Franchini. Il loro impegno e la generosità dei cittadini hanno così contribuito a raccogliere confezioni di prodotti sanitari da destinare alla Fondazione Ircer di Recanati.

"Ringrazio, a nome mio e di tutto il consiglio di amministrazione, il Banco farmaceutico e tutti coloro che hanno contribuito a questa donazione, che ci riempie il cuore di gioia – dichiara il presidente dell’Ircer Riccardo Ficara Pigini –. Ogni piccolo gesto per i nostri nonni è un sinonimo di una comunità generosa e proattiva e sono convinto che il bene porti sempre altro bene. Ringrazio in particolar modo Maurizio Paoletti, che nella sua doppia veste di assessore e volontario del Banco farmaceutico ha sempre creduto nel lavoro di squadra per creare questa bella sinergia con l’Ircer".