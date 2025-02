Medico 70enne torna in corsia

In arrivo rinforzi per il punto di primo intervento dell’ospedale di Recanati. L’Ast ha conferito un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, per l’erogazione di prestazioni a bassa intensità di cura, a un medico 70enne specialista nell’emergenza territoriale, in pensione dallo scorso primo gennaio. L’incarico decorrerà dal prossimo 15 marzo e durerà fino al 30 giugno, fatta salva la possibilità per l’Ast di risoluzione anticipata in relazione al mutamento delle esigenze organizzative, all’origine del provvedimento.

Problema già noto. "La carenza di medici specialisti in medicina d’emergenza-urgenza attualmente strutturati in questa Ast – si legge nelle motivazioni del provvedimento – non basta a garantire la copertura dei turni di servizio e di guardia e il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza nei servizi di pronto soccorso e punti di primo intervento; le assunzioni effettuate in esito alle ordinarie procedure di reclutamento finora espletate non sono state sufficienti per soddisfare il fabbisogno di medici".

Andati a vuoto anche i tentativi di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno, mediante il ricorso a tutti gli istituti contrattuali, come l’utilizzo delle prestazioni aggiuntive, i turni di guardia interdivisionale e il ricorso alla stipula di convenzioni con altre Ast. "Ma anche tali azioni non sono sufficienti a realizzare la piena copertura dei turni. Inoltre, è necessario cercare di limitare, quanto più possibile, il ricorso alle cooperative che forniscono servizi di assistenza medica".

Franco Veroli