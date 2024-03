Medico di base, confronto con l’Ast

A seguito del pensionamento di uno dei medici di base di Castelraimondo, è stato attivato un ambulatorio temporaneo curato dalla dottoressa Cristina Medei operativo in via Strada Camerte, con i seguenti orari: il lunedì dalle 16 alle 19, il mercoledì dalle 9 alle 12 e il venerdì dalle 16 alle 19. Al momento il servizio è stato prolungato anche per aprile. Tuttavia, si stanno riscontrando dei disagi causati dall’elevato numero di pazienti e dal ristretto orario di apertura dell’ambulatorio. L’amministrazione in questi giorni si sta adoperando per risolvere il problema con l’Ast di Macerata.