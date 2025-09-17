"Medico di base invita a votare il centrodestra"

"Da una nostra iscritta abbiamo ricevuto una segnalazione che, se confermata, sarebbe estremamente grave. Il suo medico di base, operante a Porto Recanati, ha inviato una comunicazione, immaginiamo a tutti i suoi pazienti, che contiene un esplicito invito a votare candidati di centrodestra alle prossime elezioni regionali".

A sollevare il caso è Luca Angeloni, coordinatore dei comitati Possibile Marche, tramite un comunicato. "Sappiamo quanto, soprattutto sulle persone anziane, conti l’opinione del proprio medico – aggiunge Angeloni –. A maggior ragione un medico dovrebbe avere un’attenzione particolare nel gestire la propria influenza su persone che, più sono malate, più lo frequentano e più sono fragili. Una pratica, ancora più scorretta, perché mescolata ad altre comunicazioni riguardanti i vaccini e la prevenzione di malattie. Il medico premette nel messaggio che ha responsabilità nei confronti dei suoi assistiti – sottolinea ancora – e tra queste non è assolutamente contemplata quella di suggerire un voto. Crediamo che la politica sia, confronto, scontro di idee e programmi ma sempre nell’ambito della correttezza e del rispetto delle regole. In questo caso non sono state violate solo le regole della politica ma anche quelle del buon gusto e della dignità".