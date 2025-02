Meditazione e presenza mentale, appuntamento domani a Filosofia con la prof Arianna Fermani

Arianna Fermani sarà protagonista del prossimo incontro su meditazione e presenza mentale in programma per domani alle 18 al polo di Filosofia, nell’aula "Omero Proietti" in via Garibaldi 20, terzo piano. Arianna Fermani, nota e stimata per i suoi studi sul pensiero di Aristotele e sulla saggezza dell’umanesimo classico, proporrà una riflessione su come l’antica sapienza dei Greci sia tuttora valida per ispirare uno stile di vita quotidiana che sia più consapevole e armonico. In particolare, si approfondirà che cosa significhi concretamente prendersi cura di se stessi, prendendo distanza sia dall’adattamento a un modello di vita spersonalizzante, sia alla trappola dell’egocentrismo. L’appuntamento, organizzato dall’Università di Macerata, è libero è gratuito.