"Meditazione e presenza mentale",. Duccio Demetrio ospite di Unimc

Mercoledì alle 18 Duccio Demetrio sarà ospite dell’Università di Macerata per l’appuntamento dedicato al tema "Meditazione e presenza mentale". Al polo di filosofia Demetrio, figura di riferimento a livello nazionale e internazionale per gli studi sull’orientamento dell’esistenza, parlerà di come affrontare le situazioni quotidiane con maggiore armonia interiore. Il ciclo di incontri sulla meditazione dell’ateneo maceratese proseguirà il 14 febbraio con Arianna Fermani, che approfondirà il tema "Meditazione e cura di sé", mercoledì 26 febbraio con Massimo Orlandi, che tratterà "La meditazione per agire" e mercoledì 5 marzo con Franco Fabbro, che parlerà di "Stare di fronte al dolore". La partecipazione agli incontri è libera e aperta a tutti.