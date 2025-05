"Meet the guru", il designer De Lucchi al Politeama

Continua il ciclo di incontri "Meet the guru" promosso da Design Terrae al Politeama di Tolentino: lunedì, alle 18, sarà la volta di Michele De Lucchi in dialogo con il giornalista Marco Romani. Il designer e architetto, che con Tolentino ha un rapporto stretto grazie ai molti progetti realizzati, come il Poltrona Frau Museum e il recupero del Politeama, salirà sul palco per rispondere alle domande di Marco Romani, caporedattore di Repubblica e cultore del design. Un ospite d’eccezione che torna nella casa delle arti di Tolentino nell’ottavo anniversario dall’inaugurazione del 18 maggio 2017. L’iniziativa è rivolta ad appassionati, architetti (permetterà ai professionisti di ottenere crediti formativi riconosciuti dagli ordini degli architetti delle Marche), studenti di design, aziende e a tutti i cittadini.