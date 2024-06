Meeting in città per l’Anpas di Emilia e Marche

Riuniti a Civitanova i volontari di Anpas Emilia-Romagna e Anpas Marche, per la prima edizione del meeting dei giovani volontari dei due comitati. Un’idea nata dall’associazione emiliano-romagnola che raduna 109 pubbliche assistenze e che ha coinvolto più di cento ragazzi dai 18 ai 28 anni. Arrivo dei ragazzi nella serata di venerdì e poi occasioni di conoscenza, incontro e divertimento. La mattinata del sabato è stata dedicata ai lavori per presentare i progetti vincitori del bando giovani Emilia-Romagna. "Questo primo meeting – ha detto Matteo Caprioli, vicepresidente di Anpas Marche – è stato una sfida, ma il risultato è stato ottimo, abbiamo tanti ragazzi partecipi e dinamici, una un’esperienza da ripetere". Per Emanuele Del Moro, responsabile dei giovani di Anpas Marche "con i colleghi emiliano-romagnoli abbiamo molti spazi di collaborazione e confronto, possiamo costruire traiettorie comuni per crescere e coinvolgere altre ragazze e ragazzi". A salutare i giovani e a presentare l’evento ha pensato il presidente di Anpas Emilia-Romagna, Iacopo Fiorentini: "Grazie ad Anpas Marche per il sostegno a questa iniziativa. La prima edizione arriva dopo un lavoro importante del comitato per organizzarlo, per il quale ringrazio il direttivo di Anpas Emilia-Romagna. Parliamo tanto dei giovani, definendoli il nostro futuro, ma dobbiamo spingerli a crescere e diventare il nostro presente".

Durante la premiazione dei progetti, a presentare i lavori è stato il conduttore Andrea Barbi con un intermezzo musicale di Marco Ligabue con canzoni sue, del fratello Luciano, di Fabrizio De Andrè e Francesco De Gregori.