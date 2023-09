"Meeting Unicam Open", quasi 300 atleti in pista a Camerino

Quasi 300 atleti, dirigenti e accompagnatori provenienti da diverse parti d’Italia hanno partecipato, sabato scorso, al "Meeting Unicam Open" di Camerino, nelle strutture del Cus (Centro universitario sportivo). L’appuntamento ha segnato il ritorno del meeting di atletica, che si è svolto sulla pista di atletica recentemente rinnovata con otto corsie. "Vedere questo impianto realizzato prima della conclusione del mio mandato è un sogno che si realizza e un dono che si va ad aggiungere alle strutture e ai servizi che abbiamo messo a disposizione della nostra comunità per far sì che il territorio continui ad essere vivo come lo era prima del sisma – ha detto il rettore Unicam Claudio Pettinari –. Si tratta di una struttura particolare, piste a otto corsie come questa ce ne sono due in tutte le Marche". Il rettore, ad esempio, ha partecipato alla premiazione dei 400 metri ostacoli femminili con Angelica Ghergo, atleta del gruppo sportivo Esercito e studentessa Unicam.

"Va a implementare gli impianti camerti, in questo caso quelli universitari – ha aggiunto il sindaco Roberto Lucarelli –. Una sinergia importante con gli enti, dal Cus all’università. Camerino si dimostra città dello sport, della cultura e universitaria". "La stagione estiva – ha concluso il presidente del Cus Camerino Stefano Belardinelli – ha visto passare in questi impianti quasi 5.000 ragazzi, a partire dai Cnu passando dai raduni regionali della Fidal Marche, Fidal Abruzzo arrivando a questo meeting. Senza dimenticare le finali nazionali di pallavolo dei campionati studenteschi, in corso (con 560 ospiti tra ragazzi e docenti accompagnatori delle diverse rappresentative regionali, ndr). Questo campo è un valore aggiunto a cui si somma, da sempre, il ruolo di Unicam, che facilita il percorso degli studenti che fanno sport con possibilità come la Dual Career e le borse di studio".