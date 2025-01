"Mega parco eolico sull’Appenino, la Regione dia le regole"

"La Regione approvi la legge per individuare le aree idonee e non idonee all’installazione degli impianti per le fonti rinnovabili". Con una mozione votata all’unanimità, il consiglio comunale di Caldarola lancia un appello alla Regione, a seguito della proposta presentata dalla consigliera di maggioranza Antonella Rocchi. Una multinazionale norvegese con sede in Italia vorrebbe realizzare un mega parco eolico su questo territorio. "L’impianto proposto – spiega il sindaco Giuseppe Fabbroni (nella foto) - consiste nell’installazione di grandi pale eoliche e, anche a fronte di un numero di pale ridotto da 12 (precedente progetto) a 7, le dimensioni rendono comunque l’impatto insostenibile e destinato a deturpare tutto il crinale dell’Appennino, anche in considerazione del fatto che un analogo impianto è stato proposto nei Comuni di Serrapetrona e San Severino". Il primo cittadino sottolinea che il 3 luglio scorso è entrato in vigore il decreto ministeriale "Aree idonee", in virtù del quale le Regioni sono tenute a individuare appunto le aree idonee e non, garantendo l’opportuno coinvolgimento degli enti locali, per gli impianti a fonti rinnovabili. Il consiglio di Caldarola, attraverso la mozione, chiede quindi all’ente di intervenire il prima possibile per scongiurare che il mega impianto venga realizzato: "Sollecitiamo il governatore Francesco Acquaroli e la sua giunta per poter dire un fermo no ai mega impianti eolici e fotovoltaici a terra che potrebbero nascere su questi crinali". Sul tema è intervenuto anche il capogruppo di minoranza, Giovanni Ciarlantini, evidenziando come "pur non essendo contrario all’eolico" è "contrario alla vastità dell’impianto" e di conseguenza è al fianco dell’amministrazione per contrastarne la realizzazione.