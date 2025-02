"Meglio il Persiani per gli incontri con Catà"

Le recenti polemiche relative allo spettacolo di Cesare Catà a Recanati hanno fatto emergere carenze organizzative da parte dell’amministrazione comunale, con risvolti che rischiano di compromettere l’efficacia degli eventi culturali futuri. Sabato scorso infatti sono dovuti intervenire gli agenti della polizia locale all’antico granaio di Villa Colloredo Mels, per placare le persone indispettite e deluse.

Andrea Marinelli (nella foto), già assessore alla cultura, ha sollevato preoccupazioni sull’approccio gestionale del Comune, in particolare riguardo alla logistica e alla scelta come location per l’evento della sala di Villa Colloredo Mels " che ha – dice – una capacità di circa 80 posti, un numero del tutto inadeguato per ospitare un evento di tale importanza". La scarsa disponibilità di posti ha escluso molti cittadini dall’opportunità di partecipare all’incontro che era stato organizzato con il filosofo e scrittore Cesare Catà. Sebbene la cifra stanziata per tutti e quattro gli eventi in programma sia di 6.500 euro, in linea con il valore degli spettacoli, la scelta logistica è apparsa non all’altezza. "Portare un personaggio di spessore a Recanati ha senso solo se si consente a un pubblico ampio di fruire dell’evento. In caso contrario, la spesa rischia di diventare eccessiva" ha aggiunto Marinelli, evidenziando come la limitata capienza abbia compromesso l’accessibilità dell’incontro per la cittadinanza.

Secondo l’ex assessore alla cultura la mancanza di un sistema di prenotazioni ha ulteriormente aggravato la situazione. "Se non era previsto alcun servizio di prenotazione, che avrebbe potuto essere gestito dal museo, forse sarebbe stato più opportuno coinvolgere direttamente il teatro Persiani, che offre una maggiore capienza e una logistica più adatta ad appuntamenti di questa portata" ha proseguito Marinelli.

Per l’ex assessore dunque è necessaria una revisione dell’atto amministrativo. "Un ritorno sui propri passi potrebbe essere la soluzione migliore, con l’approvazione di una nuova delibera che corregga la logistica e, se necessario, anche l’impegno di spesa" ha dichiarato. Se il Comune decidesse di coinvolgere il teatro Persiani per i prossimi appuntamenti, infatti, sarebbe prevedibile un incremento dei costi, ma la maggiore disponibilità di posti potrebbe giustificare ampiamente questa spesa aggiuntiva.

a. t.