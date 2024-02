Mei, venti anni di attività e successi

La macelleria Mei di Civitanova – oggi alle ore 18 in Contrada Piane Chienti, 17 - festeggia il ventesimo compleanno di attività e gli ottimi risultati ottenuti. "Prestigioso esempio di imprenditorialità alla ricerca dell’eccellenza" annota il consigliere comunale Luca Marsili. Una squadra vincente che, con incessante lavoro, esperienza e spirito imprenditoriale, può oggi vantare di aver dato vita ad una delle aziende agrarie più conosciute per i prodotti offerti e per il patrimonio zootecnico marchigiano geneticamente trasmesso nel corso degli anni. Alberto, Andrea, Manuele e Mauro, cresciuti con il profondo senso del fare e con un forte legame con la terra natia, decisero di seguire la strada intrapresa dai genitori, per cui nel 2001 rilevarono l’attività, facendo nascere la "Società Agricola F.lli Mei Carni", di cui Alberto è il legale rappresentante. Alberto si occupa delle varie colture, Andrea segue i vari punti vendita, Mauro e Manuele provvedono all’allevamento.

e. e.