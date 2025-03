"Melanconia e fine del mondo" a Unimc. Incontro sull’ultimo libro di Paolo Godani

Perché nell’epoca del desiderio, della prassi, della tecnica, della produzione generalizzata si assiste a una diffusione epidemica della melanconia? Perché, a partire dagli ultimi due secoli e, in modo particolare, nel XX, la melanconia cessa di essere un fenomeno di natura "personale" e diventa un evento sociale, culturale, storico e persino metafisico? Queste sono le domande da cui muove "Melanconia e fine del mondo", l’ultimo libro di Paolo Godani, che sarà presentato domani alle 17.30, nell’aula Omero Proietti al terzo piano di via Garibaldi 20, nell’ambito degli incontri del Dipartimento di Studi Umanistici. Insieme all’autore, ne discuteranno Roberto Mancini, direttore del dipartimento di Studi Umanistici, e i filosofi Ilaria Mariani e Luigi Pezzoli. L’ingresso è libero e non richiede prenotazione.