Melchiorri in ombra, bene Carpani

Meli 6: non ha colpa sui gol subiti e per il resto ha sbrigato poco più di ordinaria amministrazione. Sul verdetto negativo quindi non ha particolari responsabilità.

Veltri 5: in alcuni frangenti attento e puntuale, in altri svagato e distratto ed avversari del genere te la fanno pagare cara, come nel gol di Bernardotto. E’ un 2004, si dirà ma deve comprendere che non si può "staccare" la concentrazione nemmeno per un secondo.

Quacquarelli 5: un voto, non è paradossale, di incoraggiamento. Spina ha un altro passo ed il giovane esterno non riesce a contenerlo. Causa in penalty, mette lo zampino nella rete di Bumbu e fatalmente viene sostituito per una serata da dimenticare (Peretti 5,5: non doveva essere certamente lui a "svoltare").

Ferrante 5,5: nell’ennesimo pesante score difensivo c’è anche del suo ma non era all’apice della condizione, ha stretto i denti e dato comunque il suo contributo per 90’.

Longobardi 5,5: molto fumo, pochissimo arrosto anche se qualche puntata offensiva forse meritava miglior sorte.

Prisco 6: tra i pochissimi a meritare la sufficienza. Non è semplice contro Casolari ma mantiene sempre raziocinio e lucidità e tra l’altro era al rientro.

Morrone 5,5: ha vissuto periodi decisamente migliori. Si perde nel centrocampo dei rossoblù: muscolare nei contrasti ma davvero pochissimi lampi.

Carpani 6: generosità ai massimi livelli ma la concretezza è davvero un’altra cosa. Prova in qualche circostanza a rendersi pericoloso ma non riesce mai ad impensierire Vettorel.

Pelamatti 5: sostanzialmente impalpabile ed infatti viene sostituito all’intervallo (Lipari 5,5: nessun spunto degno di nota).

Sbaffo 6: beccatissimo dal pubblico del Barbetti, tra l’altro era un ex, sigla il gol della bandiera, cerca di suonare la carica ma con scarso costrutto.

Melchiorri 5,5: anche lui decisamente in ombra anche se si fa notare per una girata nel finale di tempo. Pagliari lo preserva e lo lascia negli spogliatoi (Ahmetaj 5,5: impalpabile).