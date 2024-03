Meli impeccabile: rigore respinto e altri tre interventi decisivi

Meli 7,5: partita impeccabile dell’estremo giallorosso e non solo per il rigore respinto. Nei momenti critici della ripresa è stato una sicurezza assoluta con almeno tre interventi di grandissimo spessore.

Shiba 6,5: novanta minuti di grande sostanza ed impreziositi da un salvataggio che vale un punto pesantissimo.

Ferrante 7: vero coordinatore del reparto difensivo con esperienza, sicurezza e mestiere. Si sta ritrovando quel giocatore che, nei successi recenti della Recanatese è stato determinante.

Peretti 6: si merita comunque la sufficienza, nel breve periodo in cui è rimasto in campo, per la sua tempestività negli interventi, nelle chiusure e nei raddoppi (Veltri 6: tra altri e bassi ma senza sbavature).

Raimo 6,5: si fa il mezzo correndo per tutta la fascia destra. Certo commette anche qualche errore ma macina davvero chilometri.

Raparo 7: come sempre e più di sempre "sporca" una quantità incredibile di palloni avversari. Una certezza.

Fiorini 6: ritrova dopo quasi due mesi la maglia da titolare. Lotta in maniera egregia contro quel marpione di Amadio e complessivamente se la cava.

Pelamatti 6,5: giocatore che palesa una condizione sempre più in crescita. Controlla a distanza ravvicinata Volpicelli che, notoriamente, è un bruttissimo cliente.

Carpani 6: schierato in posizione più avanzata ha rare occasioni di mettere in mostra la sua pericolosità. Una partita insomma più di contenimento che propositiva.

Sbaffo 6,5: partita di cuore ed agonismo. Cerca costantemente la giocata che non gli riesce ma dà tutto e forse pure qualcosa in più.

Melchiorri 6: il dinamismo non gli manca ma, in quanto a precisione, non è certo nella sua serata migliore. Nonostante questo qualche grattacapo alla difesa locale lo crea.