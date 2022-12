Melodie di Capodanno dirette da Sorichetti

Nella cornice dell’Auditorium San Francesco andrà in scena il tradizionale Concerto di Capodanno, programmato per il 2 gennaio alle 21, come chiusura della stagione di "MorroValle d’Armonia". Protagonista sarà l’orchestra sinfonica Puccini, diretta dal maestro Alfredo Sorichetti, che eseguirà celebri pagine d’opera, con le musiche dei più grandi compositori. Due i solisti d’eccezione: il soprano Annalisa Raspagliosi e il tenore Anzor Pilia. "È il nostro modo per augurare un 2023 di grande serenità – afferma il maestro Sorichetti –. MorroValle d’Armonia è una rassegna nata con un duplice scopo: non solo creare eventi di spessore, ma anche quello di far risaltare la cultura locale, dando spunti per riscoprire la storia del territorio". Biglietti online e in tutti i punti vendita Ciaotickets.