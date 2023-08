"Melodie senza tempo" per aiutare l’Ant Il concerto di Armiliato

Il tenore Fabio Armiliato protagonista del concerto in favore dell’Ant di Civitanova, tradizionale appuntamento con la musica e la solidarietà che taglia il traguardo della sedicesima edizione con un ospite di caratura internazionale. E’ in programma venerdì alle 21.30 nel Chiostro Sant’Agostino di Civitanova Alta l’evento, promosso dalla delegazione Ant e organizzato da Marche all’Opera con il patrocinio del Comune e dell’Azienda Teatri. Costo dei biglietti 10 euro, reperibili online su Ciaotickets e in tutti i punti vendita del circuito. È possibile anche acquistarli nella sede dell’Ant di Civitanova (in via D’Annunzio, 7274 - telefono 0733.829606) o la sera del concerto dalle 20, all’ingresso del Chiostro. Armiliato, cantante lirico e attore, è da oltre tre decenni uno dei più importanti tenori della scena lirica internazionale. Verrà accompagnato al pianoforte da Davide Martelli. Il titolo del concerto è Melodie senza tempo.