Meloni, visita a sorpresa. Cena blindata con Acquaroli dopo la tappa a Senigallia

Prima la tappa a Senigallia, poi la cena segreta e super blindata a Potenza Picena con il governatore Acquaroli. Visita a sorpresa nelle Marche per la premier Giorgia Meloni, che nel tardo pomeriggio di ieri, di ritorno da Bruxelles, si è fermata nelle Marche dove oggi firmerà l’accordo di coesione con la Regione. Ieri sera la presidente del Consiglio si è fermata a cena alla Taverna Tre Corone, ristorante lungo la Statale a Potenza Picena. Con lei, oltre alla figlia, c’erano il ministro Raffaele Fitto, sei persone dello staff, la squadra della sicurezza e il governatore Francesco Acquaroli, che della Meloni è amico da una vita, vista la comune militanza nella destra sin da giovani. Meloni e il resto dei commensali hanno mangiato in una saletta riservata, lontani dagli altri clienti del locali. Una volta arrivata la premier, il locale è stato blindato: impossibile entrare, con gli uomini della Digos a sbarrare l’ingresso. Chi è passato per un saluto è Noemi Tartabini, sindaco di Potenza Picena e anche lei esponente di Fratelli d’Italia. Il primo cittadino ha consegnato un mazzo di fiori al capo del governo, dandole il benvenuto a Potenza Picena e augurandole buon lavoro. Si è trattato di una cena privata, senza militanti: un appuntamento che è stato tenuto segreto dallo staff di Acquaroli. Bocche cucite anche nel ristorante, dove titolare e dipendenti non sono stati autorizzati a parlare in nessun modo.

La serata potentina è stata preceduta dalla visita di Meloni a Senigallia. A 407 giorni dall’alluvione che causò la morte di tredici persone, la premier – affiancata dal sindaco Massimo Olivetti – ha assicurato che "il governo ci sarà sempre. Rinnovo la solidarietà mia e del governo alla città per quanto accaduto nel 2022". Oggi Meloni sarà ad Acqualagna per la firma dell’accordo per la coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Marche: con lei saranno presenti anche il Ministro Fitto, il governatore Francesco Acquaroli e l’assessore regionale competente Francesco Baldelli.