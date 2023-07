Memorabilia, il festival della musica Sul palco sbarcano i "Post Nebbia"

di Antonio Tubaldi

Fine settimana con Memorabilia, il festival musicale organizzato dal Centro Fonti San Lorenzo che quest’anno arriva alla quindicesima edizione. L’appuntamento è da venerdì a domenica con musica, mostre, dibattiti, spettacoli, gastronomia e mercati artigianali. Anche quest’anno sul palco si alterneranno ospiti di fama nazionale: i Post Nebbia, gruppo outsider della musica italiana, in programma venerdì sera con un inedito concerto "disegnato" assieme all’illustratore e artista Alessandro Baronciani. In apertura, suoneranno band emergenti del panorama italiano, come gli Iosonocobalto e i recanatesi Nadis. Sabato sarà la volta del cantautore e performer Auroro Borealo che porterà sul palco la sua idea del "diversamente bello"; a seguire, spazio all’onirico e all’ipnotico con Emmanuelle, dj e producer brasiliana. In apertura, la musica dei Saving Serafino e Martini Police, anch’esse band vincitrici del contest musicale per emergenti nazionali. Domenica il palco sarà in fibrillazione per Maria Antonietta, cantautrice pesarese che farà tappa a Recanati col suo tour che tiene insieme poesia e animalità, genere e versatilità, per una musica poliedrica che sta movimentando pubblico in tutta Italia. In apertura, ci sarà il cantautore Nico Arezzo e il gruppo degli Hey!Himalaya, vincitori del Premio Buscaglione 2023. Memorabilia non è soltanto musica. Dalle 18 di ogni giorno, nello spazio del Sotterfugio, nella scuola Patrizi (sita accanto al Centro Fonti San Lorenzo) sarà possibile assistere alla presentazione dell’ultimo fumetto dell’artista e illustratore Alessandro Baronciani (venerdì 21), del libro "Pescatori di uomini" di Mattia Ferrari e Nello Scavo, della "Guida turistica degli al di là possibili" a cura della rivista Capek. Negli spazi del Centro Fonti San Lorenzo, sempre dalle 18 si potranno visitare la Fiera del Disco a opera di Black Marmalade Records e Dream e la straordinaria mostra Frasi che meritano un manifesto di Testi Manifesti.