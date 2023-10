Memoria e futuro, convegno sulla digitalizzazione degli archivi

"Non c’è futuro senza Memoria: dal digitale, le storie" è il tema del convegno in programma domani alle 17 all’Aula Verde dell’Abbadia di Fiastra. Organizzato dalla Casa della Memoria di Urbisaglia, sarà un momento di confronto tra varie esperienze di digitalizzazione dei documenti storici, in particolare per ciò che riguarda l’internamento civile negli anni della seconda guerra mondiale. Interverranno Carlo Spartaco Capogreco, professore di storia contemporanea Unical, Riccardo Ciliberti, collaboratore archivista Archivio di Stato di Macerata, Andrea Giuseppini, curatore del sito campifascisti.it, Anna Krecik, conservatore del Civico Museo della Risiera di San Sabba – Trieste. E ancora, Marzia Luppi, direttrice della Fondazione Fossoli, Giovanna Salvucci, presidente della Casa della Memoria di Urbisaglia e Giordano Viozzi, presidente della Casa della Memoria di Servigliano. Saranno presentati i primi risultati del progetto "Digitalizzazione e Memoria", avviato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Macerata. Il progetto ha permesso fino ad ora la scansione e la metadatazione di circa 6.700 documenti del Fondo Questura di Macerata, Ufficio di Gabinetto, 1940-1985.