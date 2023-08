Memorial di Basket a Porto Recanati: Lully-Play With Me in ricordo di Luca Sebastianelli Il Memorial di basket "Lully-Play With Me", giunto alla 18ª edizione, prende il via domani pomeriggio a Porto Recanati. Giocatori, musica, danza e raccolta fondi di beneficenza per la Fondazione Salesi. Un evento per ricordare Luca Sebastianelli, "Lully", morto nel 2005.