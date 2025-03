Memorial Gigli per Gavazzeni. Nominati tre nuovi ambasciatori

In occasione del Memorial Beniamino Gigli, questa sera sarà consegnato il Premio Gigli alla memoria, un riconoscimento che celebra il patrimonio artistico e culturale legato al celebre tenore. La cerimonia, nell’aula magna del municipio di Recanati dalle 20.45, vedrà anche un concerto lirico in onore del maestro.

Ieri mattina, il sindaco di Recanati Emanuele Pepa e il presidente dell’Associazione Gigli, Pierluca Trucchia, hanno consegnato virtualmente le pergamene che certificano la nomina ad ambasciatori dell’Associazione Gigli nel mondo ad Akemi Yaga, per il Giappone, Yuan Zhan per la Cina e Torsten Brander per la Finlandia. Le nomine sottolineano l’internazionalità e la diffusione dell’eredità artistica di Gigli nel mondo.

Il Premio alla memoria, che rende omaggio agli artisti che hanno contribuito al grande sviluppo dell’opera, è stato assegnato per la prima volta quest’anno alla memoria del maestro Gianandrea Gavazzeni. Direttore d’orchestra di fama mondiale, Gavazzeni ha avuto l’onore di dirigere Beniamino Gigli in una storica rappresentazione dell’Elisir d’amore al San Carlo di Napoli nel 1953. A ritirare il premio sarà la vedova, il soprano Denia Gavazzeni Mazzola, che si esibirà in un concerto in suo onore. Con lei sul palco due tenori di fama: Yan Wang e Mashio Nao, accompagnati al pianoforte dal maestro Hsiao Pei Ku.