Memorial Luca Lausdei a Castelraimondo: conto alla rovescia per le due ruote storiche

È partito il conto alla rovescia per la 27esima edizione del Circuito motociclistico del Chienti e Potenza - 7° Memorial Luca Lausdei, appuntamento che fa parte del prestigioso Circuito Tricolore Asi, promosso dal club CaemLodovico Scarfiotti. Tre giornate, da venerdì 25 a domenica 27, con una madrina d’eccezione, l’attrice romana Sara Ricci, che parteciperà ai momenti più significativi della manifestazione. Nuova base logistica d’ospitalità a Castelraimondo, a Borgo Lanciano. Sabato, con brevi tragitti inframezzati da soste per far riposare le "vecchiette" a due ruote e ideali per assaggiare le tipicità, i motociclisti attraverseranno gli ampi spazi delle zone di Colfiorito e Montelago; iconico sarà il passaggio al Passo del Cornello a 813 metri d’altitudine. La domenica, dedicata alla rievocazione, sarà diversa dalle precedenti edizioni pur rivestendo la consueta storicità dei percorsi, ricordando le peculiarità di una manifestazione ideata dall’Unione Sportiva Tolentino, con il battesimo datato 23 marzo 1924. "Quella prima edizione era la prima prova del campionato italiano – spiegano gli organizzatori - e fu massacrante per piloti e mezzi, come si evince dalla sibillina descrizione ufficiale riportata sul regolamento: "La prova si svolgerà con qualunque tempo sul percorso completamente chiuso Tolentino - San Severino - Serrapetrona - Caccamo - Belforte del Chienti - Tolentino - Km 36,900 da ripetersi otto volte, Km totali 295,200". Il percorso venne descritto come "strade difficili perché piene di curve, di svolte, di discese e salite continue, con pochissimi e brevi rettilinei". Il ricordo di quelle gesta sportive di un secolo fa, con motociclette altrettanto datate splendide nella loro conservazione e restauro, è arricchito oggi da una ricercata cura nell’ospitalità e nel gusto di assaporare le tipicità del maceratese. Sono attesi decine e decine di partecipanti da molte regioni d’Italia.