Memorial Mario Rimini, in bici per solidarietà

Si parte domenica da Appignano per il memorial Mario Rimini, rinviato lo scorso 25 aprile. La gara ciclistica devolverà il raccolto a favore di Anffas, in una grande festa all’insegna della solidarietà. Hanno presentato la gara il sindaco di Appignano Mariano Calamita, il presidente Anffas Marco Scarponi, il consigliere comunale Simone Gasparini, Mario Bravi dell’associazione Giuliodori e Pierpaolo Verdenelli, manager di Mediolanum. Calamita ha spiegato il senso della corsa: "Si tratta di una gara di lunga tradizione, solitamente corsa il 25 aprile, che riprende quest’anno dopo il Covid. Le valenze della manifestazione sono quelle di valorizzare una tradizione e impegnarsi per il sociale: molte associazioni del territorio porteranno il loro contributo". "I nostri ragazzi hanno preparato i premi – ha aggiunto Marco Scarponi di Anffas –, producendo magliette per i vincitori delle due categorie. Con TuttoIncluso e i laboratori dove si producono taralli e cibarie saremo presenti in uno stand". Mario Bravi, organizzatore della gara, delinea il tracciato di gara: "Da Appignano si andrà verso Chiesanuova, poi dal bivio per Camporota si percorrerà la Cingolana tornando ad Appignano per il bivio Casone. Un totale di 50 chilometri per gli over 45 e 68 chilometri per gli under".

"La manifestazione è entrata a fare parte della nostra tradizione con una grande valenza comunitaria – sono le parole di Simone Gasparini, a nome anche di Silvia Persichini, assessore di Appignano –. Lo sport è uno degli ambiti in cui una comunità si ritrova e si entusiasma". "La nostra partecipazione non è solo un segno di supporto all’evento sportivo, ma anche un impegno concreto a favore dell’inclusione e dell’assistenza a persone con disabilità" ha concluso Pierpaolo Verdenelli della Fondazione Mediolanum.

La gara è intitolata alla memoria di Mario Rimini, imprenditore appignanese prematuramente scomparso che ha avuto molto a cuore le realtà associative del territorio, non solo sportive.

La gara over 45 partirà alle 14.30, la under alle 16, dall’azienda Fapam di via Leopardi ad Appignano. Ci saranno poi esibizioni, moto e auto d’epoca, spettacoli per bambini e stand gastronomici.

Lorenzo Fava