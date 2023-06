Memorial Pavoni ai centauri di Morrovalle

Sono arrivati sino a Bolognola domenica scorsa più di 120 centauri rispondendo all’invito del Motoclub "Franco Uncini" di Recanati che, per il quarto anno, ha organizzato un Motoraduno con la partecipazione attiva dell’Aido. L’evento è, infatti, dedicato alla memoria di Andrea Pavoni, il trentatreenne recanatese vittima, nel 2016, di un tragico incidente motociclistico: il ragazzo era iscritto all’associazione di volontariato e alla sua morte la famiglia ha esaudito il suo desiderio: "È questa la cosa più bella, che in parte ci consola: sapere che le sue cornee, che i sanitari hanno detto erano bellissime, saranno utili a far ritornare la vista a tre persone" disse allora la mamma Norma Stramucci. Quest’anno la targa Aido 4° Memorial Andrea Pavoni è andata ai rappresentanti del Motoclub di Morrovalle.