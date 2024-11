Memorial Severini, sul podio le sorelle Mangiaterra e Pascucci

Il Comitato federciclistico maceratese indossa sette nuove maglie, fatte vestire a Barbara dal sindaco Massimo Chiù, al termine del classico Memorial Americo Severini, valido quale prova unica di Campionato Marchigiano. Amazzoni innanzitutto. A fare festa sul podio delle valchirie ‘maggiori’: l’élite recanatese Nefelly Mangiaterra (prima assoluta nella corsa open femminile), insieme alla sorella under 23 Myrtò Mangiaterra e alla junior matelicese Alice Pascucci. A fare poker regionale scudettato rosa contribuisce l’esordiente Leire Storani Ruiz-Navarro. La passerella sul palco del ‘settebello’ maceratese è completata da Teodoro Torresi, Alessandro Diletti, Sergio Micucci. A tutti il plauso del presidente provinciale Carlo Pasqualini e del vicepresidente Francesco Baldoni, che faranno il punto sull’eccellenza del ciclocross sabato 30 novembre, nel corso delle Riunione delle Società Fuoristrada Marchigiane (appuntamento fissato alle 15, nella sede della FCI a Piediripa). Ecco tutti i leader regionali espressi dalla Terra delle Armonie Ciclistiche Maceratesi. Campioni Marchigiani: Nefelly Mangiaterra (Team Cingolani, donne élite), Myrtò Mangiaterra (Team Cingolani, donne under 23), Alice Pascucci (Trinx Factory Team, donne juniores), Leire Storani Ruiz-Navarro (Recanati Bike Team, donne esordienti), Teodoro Torresi (Bici Adventure Team – Gagliole, under 23), Alessandro Diletti (Team Cingolani, master 5), Sergio Micucci (Gruppo Ciclistico Matelica, master 8).

Umberto Martinelli