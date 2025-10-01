Ha vinto senza urlare

Ha vinto senza urlare
Macerata
Menghi e la partita della Lega: "Parcaroli poteva aggregare. Così il capoluogo è sconfitto"
1 ott 2025
LORENZO MONACHESI
1 ott 2025
LORENZO MONACHESI
Cronaca
Menghi e la partita della Lega: "Parcaroli poteva aggregare. Così il capoluogo è sconfitto"

La consigliera regionale uscente analizza il risultato: "Macerata non ha una voce è un fatto grave. Le comunali? Non escludo nulla e non mi tirerò indietro" .

Anna Menghi punta il dito sul sindaco Parcaroli

Anna Menghi, c’è solo la conferma di Acquaroli tra le note liete, perché la Lega è scivolata al terzo posto e lei non è stata confermata dagli elettori?

"La vittoria di Acquaroli è una buona notizia per le Marche e rappresenta continuità di governo. Personalmente ho ottenuto un risultato molto simile a quello di cinque anni fa: allora, grazie al grande exploit della Lega, scattarono due seggi e riuscii a entrare in Consiglio. Oggi, con un calo generale del partito e solo tre seggi assegnati a livello regionale, questo non è stato possibile. Il calo di fiducia nei confronti della Lega è legato senza dubbio a scelte politiche che in questi anni hanno allontanato persone ed energie. Sicuramente dovremo ripartire da questo risultato per ritrovare l’elettorato deluso e lo faremo partendo da ciò che non ha funzionato, con un’analisi seria e sincera. La Lega ha sempre saputo rialzarsi dopo le cadute. Ho fiducia che accadrà anche dopo questo voto".

Cosa è mancato alla Lega per restare più o meno sulle percentuali di cinque anni fa?

"Come dicevo ci sono state scelte e dinamiche che hanno portato via energie e persone, e inevitabilmente questo si è riflesso nelle urne. Aggiungerei anche che la partecipazione al voto è stata più bassa rispetto al 2020: cinque anni fa, con le regionali abbinate alle comunali a Macerata, c’era una forte spinta al cambiamento; oggi invece molti elettori si sono astenuti o hanno scelto diversamente".

Come giudica il fatto che la città di Macerata non è rappresentata in Regione?

"È un fatto molto grave. Il capoluogo di provincia avrebbe avuto bisogno di una voce forte in Consiglio regionale e purtroppo non l’avrà. Questo è il frutto di responsabilità politiche precise: Macerata non ha saputo valorizzare il suo ruolo di città capoluogo e oggi paga questa mancanza. Va anche detto che probabilmente Sandro Parcaroli, sindaco di Macerata della Lega e contemporaneamente presidente della Provincia, avrebbe potuto essere un vero aggregatore del centrodestra, ricompattare forze e risorse intorno ad un progetto comune per Macerata. Non è stato così e il risultato è che il capoluogo non ha una sua rappresentanza in Regione. Non lo dico con spirito polemico, ma con chiarezza: serve più coraggio e più visione per riportare Macerata a livello che merita".

E adesso cosa le riserva il futuro sul piano politico?

"La politica per me è sempre stata un impegno civile, non una poltrona. Continuerò a lavorare per la mia comunità, dentro o fuori dalle istituzioni. Credo che ci sia ancora molto da fare, e il mio contributo non mancherà". Fra qualche mese si vota a Macerata, potrebbe esserci Anna Menghi ai blocchi di partenza?

"Non escludo nulla. In questo momento credo sia giusto riflettere, ascoltare e valutare ciò che serve davvero alla città. Se ci sarà bisogno di me, come è sempre stato, io non mi tirerò indietro".

© Riproduzione riservata

