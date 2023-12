Mengone apre la rassegna per ragazzi

Parte il giorno di Santo Stefano, martedì, la terza edizione di "Che spettacolo ragazzi!", la rassegna al teatro Verdi di Pollenza patrocinata dal Comune e organizzata dall’associazione culturale Lagrù Ragazzi di Fermo. Quattro gli appuntamenti in cartellone, a partire dallo spettacolo natalizio di burattini di martedì appunto, "Mengone e i doni di Babbo Natale", della compagnia Lagrù Ragazzi. Si proseguirà domenica 14 gennaio con "Il gatto e la volpe, aspettando mangiafuoco", produzione originale della compagnia Teatro Del Cerchio di Parma. Domenica 4 febbraio andrà in scena "I lupi sono cattivi… solo nelle favole", nuova produzione di Lagrù Ragazzi. Infine domenica 3 marzo spettacolo di narrazione con l’utilizzo di pupazzi e grandi libri pop up dal titolo "Biancaneve", della compagnia perugina Tieffeu. Tutti gli spettacoli sono alle 17.30. "Dopo il successo delle precedenti edizioni non potevamo non riproporre questa rassegna a Pollenza - afferma Stefano Leva della compagnia Lagrù Ragazzi - e siamo grati al Comune che ha deciso ancora una volta di patrocinare e sostenere fortemente l’iniziativa". "Siamo contenti di riproporre anche quest’anno un cartellone dedicato interamente ai più piccoli" aggiunge l’assessore alla cultura Marco Ranzuglia. Il costo del biglietto è 6 euro (www.liveticket.it/lagruproduzioni).