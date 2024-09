Menichelli: "La vera sfida è creare nuove competenze"

"Visto anche il repentino calo demografico che caratterizza il nostro paese, la nostra regione e anche la provincia di Macerata, l’obiettivo principale è tentare di ampliare almeno la base complessiva dei lavoratori", afferma Giorgio Menichelli, segretario generale di Confartigianato Imprese Macerata - Ascoli - Fermo. "La lotta al lavoro sommerso – prosegue – è sicuramente un’altra priorità, come pure l’emergenza neet, cioè coloro che non studiano e non lavorano (nelle Marche se ne contano circa 50mila). Avvicinare queste persone al mondo del lavoro e al settore che rappresentiamo, del resto è una priorità anche della regione Marche (basti pensare al piano triennale per le politiche attive del lavoro)". Secondo Menichelli, però, c’è anche bisogno d’altro. "Bisogna ritornare a far desiderare il lavoro, ad avere fiducia nei propri mezzi, aumentare la qualità degli apprendimenti e delle competenze per far comprendere l’importanza di apprendere un mestiere". Ci sono poi quelli che possono essere considerati "sprechi occupazionali" che potrebbero essere recuperati con buone politiche pubbliche e di orientamento al lavoro. "Troppi giovani se ne vanno, sia all’estero che in altre regioni del nord – prosegue Menichelli –. L’occupazione femminile va incentivata e allineata a quella maschile e bisogna mettere in campo nuovi sistemi di permanenza al lavoro dei pensionati che hanno voglia o necessità di proseguire la loro attività (da dipendente o da autonomo). Con il benessere e una migliore qualità della vita si vive di più e, quindi, dobbiamo utilizzare anche questa potenziale sacca occupazionale non trascurabile, come evidenziato anche da monsignor Vincenzo Paglia nella "Età da inventare"". E c’è da lavorare sul mancato incontro tra domanda e offerta di lavoro. "Da un lato i giovani devono avere maggiore predisposizione ad un certo tipo di offerta di lavoro, alle necessità e agli interessi delle imprese – conclude Menichelli – dall’altro queste ultime devono comprendere che le aspettative dei giovani sono cambiate e che occorre dare nuovo senso al lavoro che si offre. La sfida non é tutelare lavori e mestieri vecchi che comunque spariranno, ma costruire lavori nuovi e nuove competenze, e su questo concetto le nostre imprese ci sono".

f. v.