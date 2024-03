Meno contributi per l’assistenza: "Deroga per l’area del cratere"

"Regione, Governo e commissario straordinario alla ricostruzione prevedano una deroga per l’entrata in vigore dei nuovi tariffari Lea (livelli essenziali di assistenza)". A chiederlo sono i sindaci dell’Unione montana dei Monti Azzurri dopo aver raccolto l’appello di alcune associazioni che svolgono servizi di assistenza sul territorio.

"La Proavis e la Croce Bianca di Mogliano si sono rivolte a me rappresentandoli il problema del nuovo prezziario - spiega il presidente Giampiero Feliciotti - che entrerà in vigore dal 1° aprile. Le due associazioni non riusciranno più a sostenere i costi che dà sempre si accollano per raggiungere con il proprio personale le zone interne, come ad esempio Penna San Giovanni e Monte San Martino. Ma il problema non riguarderà solo loro. Infatti, il nuovo prezziario colpirà anche i laboratori privati di analisi con un aumento medio dal 48 al 50 per cento delle prestazioni". Il prezziario prevede una minore compartecipazione con picchi fino al 70 per cento e a farne le spese, come sempre, saranno le fasce più deboli.

"Le nostre zone saranno quindi doppiamente penalizzate - torna a dire Feliciotti - visto che la popolazione, in particolare nelle aree interne, è terremotata e perlopiù anziana. Per questo, con i sindaci dell’Unione Montana abbiamo fatto un momento di riflessione e deciso di fare questo documento con il quale vogliamo sensibilizzare la Regione Marche, il commissario straordinario Guido Castelli e il Governo".

I primi cittadini dei centri che fanno parte dell’Unione montana Monti Azzzurri chiedono che sia prevista una deroga per il cratere almeno fino al termine dell’emergenza affinche il territorio "già soggetto a spopolamento, non venga privato di un servizio importante che riguarda soprattutto le persone anziane. Si invita la Regione Marche, nel caso in cui i tariffari vengano resi attuativi in tutto i territorio nazionale, a prevedere una deroga per le zone interne del cratere sismico, provvedendo, come già hanno fatto alcune regioni italiane, ad integrare le tariffe per renderle tali da consentire la prosecuzione dei servizi attualmente svolti dai laboratori privati di analisi biochimico-cliniche".

Gaia Gennaretti