"Meno controlli sull’urbanistica"

"L’amministrazione non potenzia l’ufficio urbanistica, preferisce ridurre i controlli. Questa scelta denota superficialità e incompetenza". Il gruppo consiliare Insieme per San Severino contesta la scelta della maggioranza di applicare il massimo della riduzione dei controlli prevista dalla legge regionale del 2015, il 20 per cento, su sorteggio quindicinale. Per il gruppo, resta incontrollato l’80 per cento delle procedure. "Le finalità della legge regionale – spiegano il capogruppo Tarcisio Antognozzi e le consigliere Tiziana Gazzellini e Debora Bravi – sono legate all’esigenza di accelerare i procedimenti. Esiste la possibilità di ridurre il controllo sulle procedure “nel caso in cui le risorse non consentono il controllo sistematico“. La norma permette di ridurre il controllo fino al 20 per cento". Secondo i consiglieri sarebbe stata opportuna una via di mezzo, una riduzione a non meno del 50 per cento, quantomeno garantendolo sulle aree di pregio urbanistico e storico. "La scelta della maggioranza sembra denotare superficialità e, ci permettiamo, incompetenza nella valutazione della norma regionale, considerate le peculiarità architettoniche e urbanistiche di San Severino. Mancherà il controllo sulle dichiarazioni e asseverazioni, gli elaborati grafico-progettuali e la completezza della documentazione; non vi sarà, ad esempio, accertamento d’ufficio che i lavori rientrino nella tipologia dichiarata, mancherà il controllo sul calcolo del contributo di costruzione". Il timore è che si possa danneggiare la città.

Gaia Gennaretti