Meno di seimila sui banchi. Superiori, bene i licei

Scende sotto quota seimila la popolazione scolastica civitanovese, nel solco di un trend che non è solo locale e che, peraltro, ricalca anche l’andamento demografico, con i residenti pure in calo, compresi quelli di nazionalità straniera. Al rientro in classe, sui banchi si sono accomodati in 5.943, e per quanto manchino all’appello i dati aggiornati di due istituti (agli uffici comunali sono stati forniti i numeri della scorsa stagione scolastica) difficile immaginare impennate del pallottoliere.

Dalle informazioni che l’Ufficio scolastico comunale sta ricevendo relativamente al ritorno degli studenti nelle scuole cittadine, la situazione - che per effetto degli aggiornamenti potrà subire variazioni nei prossimi giorni - vede come truppa più numerosa quella degli iscritti agli istituti superiori (2.545), tra i quali il primato spetta ancora una volta ai licei Leonardo Da Vinci (scientifico, classico e linguistico) che accoglierà 1.573 iscritti mentre sono 1.590 gli iscritti alle elementari, 1.066 alle medie e 742 agli asili.

Nel dettaglio, questa la geografia delle scuole in città: nei quattro circoli della scuola dell’Infanzia la situazione vede in via Regina Elena complessivamente 186 alunni, al circolo di via Ugo Bassi 247, in quello dell’Istituto comprensivo Sant’Agostino 81 e al circolo di via Tacito 228.

Nella scuola primaria, anch’essa suddivisa in quattro circoli, in via Regina Elena sono 407 gli alunni iscritti, in via Ugo Bassi 478, nell’Istituto comprensivo Sant’Agostino sono 163 e in via Tacito 542. Per quanto riguarda le Secondarie di primo grado, alla scuola Ungaretti hanno fatto ingresso 208 studenti, nell’Annibal Caro 352, nelle aule della Mestica 246 e nella Pirandello 260.

Infine, nelle classi delle scuole secondarie di Secondo grado questa la suddivisione: al liceo scientifico 899 iscritti, al liceo linguistico 486, al classico 188, nell’istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali, Turistici e della Pubblicità ‘Bonifazi-Corridoni’ 768 (dato 2024), nell’istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato Ipsia ‘Corridoni’ 133 e nel Liceo delle Scienze Umane ‘Stella Maris’ 71 (dato 2024).

Lorena Cellini