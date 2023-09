"Meno rifiuti per rendere ancora più bella la città"

"Puliamo Recanati" è in programma per questo fine settimana e sono state individuate alcune zone dove il Cosmari effettuerà la raccolta straordinaria dell’immondizia recuperata, ma è possibile anche organizzarsi in altre aree, basta comunicarle all’ufficio Ambiente del Comune, al fine di organizzare in loco il relativo punto di raccolta. "Siamo i custodi di una città d’eccellenza ricca di arte e di cultura – sottolinea il sindaco Antonio Bravi – e tutelarla dai rifiuti abbandonati dall’incuranza di alcuni concittadini è un piccolo importante gesto che, se fatto tutti insieme, ha un grande peso e ci fa apprezzare ancora di più le strade e le piazze in cui viviamo". I partecipanti potranno ritirare il kit composto da guanti e i sacchi gialli, blu e carta per la pulizia al punto di distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata di piazza Leopardi. "Puliamo Recanati è una bella iniziativa molto partecipata dai nostri concittadini che dimostra l’attaccamento al territorio e il desiderio di mantenerlo pulito e decoroso - spiega l’assessore all’Ambente Michele Moretti -. Si tratta di ripulire bordi strada, zone verdi, parcheggi, viali, siepi o fratte da piccoli rifiuti come sacchetti e bottigliette di plastica, cartacce, pacchetti di sigarette lasciate indebitamente in giro……e di farlo insieme!" Durante i tre giorni dell’evento i partecipanti dovranno collocare i sacchi contenenti i rifiuti raccolti entro le ore 18, per permettere agli addetti Cosmari di procedere con la raccolta e pulizia dell’immondizia recuperata, nei pressi delle postazioni di cassonetti pubblici più vicini alle zone indicate. "Invitiamo scuole e famiglie a partecipare a questa manifestazione che intende valorizzare il legame tra abitanti e il territorio, sapendo che non ne siamo padroni e che abbiamo il dovere di curarlo per noi stessi e per le nostre generazioni future" ha affermato l’assessore Paola Nicolini (foto). Per aderire basta inviare una email a [email protected] dove va indicata la zona di azione, il nome del singolo, del gruppo eo Associazione, il giornoi giorni sceltoi per la pulizia e il recapito di un telefono cellulare. Per info: 071.7587248-303,338.6374738