Menopausa a Civitanova: visite gratuite in ospedale In occasione della Giornata Mondiale della Menopausa, l'ospedale di Civitanova offre visite ginecologiche ed esami diagnostici gratuiti per le donne dai 45 ai 65 anni. Conferenza e colloqui per sensibilizzare sui cambiamenti e prevenire malattie cardiovascolari, osteoporosi e demenze. Prenotazioni al 0733.823692.