Menopausa, salute e prevenzione. Una giornata tutta per le donne

Giornata mondiale della menopausa ieri e l’Associazione Onda, insieme agli ospedali ‘Bollini Rosa’ ha dato spazio e informazione e prevenzione con servizi gratuiti. La struttura di Civitanova ha ospitato una conferenza, presenti il direttore dell’unità operativa di Ginecologia e Ostetricia, Filiberto Di Prospero, il direttore dell’unità operativa di Urologia Willy Giannubilo, inoltre Patrizia Del Medico e Francesco Giorgetti, reumatologi dell’unità operativa di Medicina. Illustrati i servizi offerti, come uno specifico ambulatorio dedicato alla menopausa, nuove tecnologie che consentono di risolvere in breve tempo problemi frequenti come l’incontinenza urinaria e delle cistiti ricorrenti, una nuova apparecchiatura densitometrica che senza sottoporsi a radiazioni consente di valutare in breve tempo oltre alla mineralizzazione (la quantità di calcio) dell’osso anche la sua microarchitettura ovvero la sua qualità.

Di Prospero ha posto l’attenzione sull’importanza della prevenzione e sul nuovo significato che la menopausa ha per le donne "non a caso – ha detto – abbiamo chiamato questa giornata Meno+Più salute in menopausa, perché si tratta di rinforzare e riscoprire il potenziale di salute per un periodo della vita che può essere estremamente interessante e pieno di soddisfazioni". Alla conferenza sono seguite densitometrie ossee, una ventina circa, e visite ginecologiche gratuite (circa 25) condotte grazie alla collaborazione di tanti professionisti. Molte le donne che hanno aderito all’iniziativa per la quale nei giorni scorsi era stato fornito un numero di prenotazione.