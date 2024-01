"Mensa a scuola e nido. Un aiuto alle famiglie"

Con il nuovo anno arriva a Tolentino una svolta significativa nell’ambito delle politiche sociali. Lo ha ricordato l’assessore Elena Lucaroni durante la conferenza di fine 2023, sottolineando l’importanza delle "due sfide vinte". Sono quelle relative all’affidamento della gestione dei servizi educativi per i bambini da 0 a 3 anni e del servizio mensa per le scuole. Il primo appalto è stato vinto dalla Cooss Marche, la cooperativa regionale che ha sviluppato una grande competenza nel settore dell’assistenza educativa. Il secondo, invece, è in fase di aggiudicazione e nelle prossime ore sarà resa nota l’azienda che svolgerà il servizio. In ogni caso la novità scatterà con la riapertura delle scuole, dopo i necessari incontri preliminari con dirigenti scolastici, comitati mensa e personale. "Innanzi tutto ci tengo a sottolineato che i servizi restano di proprietà del Comune e sotto il suo controllo. La nostra decisione è finalizzata al miglioramento e alla razionalizzazione sia degli stessi servizi erogati, sia dei loro costi – ha spiegato l’assessore Lucaroni –. Parliamo inoltre di una scelta che permetterà una gestione con maggiori competenze, una maggiore capacità ed elasticità di acquisto senza aumentare la spesa che grava sulle famiglie di questi importanti servizi". Tra gli interventi è stato posto l’accento anche sulla riqualificazione energetica dell’edificio che ospita il centro per l’infanzia e l’asilo nido "Cucciolo" e sui lavori all’asilo nido "Green" con il trasferimento durante le vacanze pasquali per iniziarne la demolizione e la ricostruzione (riapertura prevista per il 2025). Infine, restando in tema di sociale, l’assessore comunale Lucaroni ha anticipato la prossima apertura di un Cafè Alzheimer, in collaborazione con il "Galt" e con altre associazioni del territorio, a supporto dei malati di questa particolare patologia e dei loro i familiari. Inoltre è prevista la realizzazione della sede del "Dopo di noi" con 12 posti che consentiranno la vita in comune a diversamente abili rimasti da soli.

m. g.