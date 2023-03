Mensa della Montesssori, il Comitato promuove il cibo servito ai bambini

Disco verde per la mensa scolastica della scuola Montessori dell’Istituto comprensivo Mestica. A stabilirlo i componenti del Comitato mensa dopo il controllo effettuato nel refettorio il 10 marzo. La check list, il report per la verifica della conformità del servizio, infatti, parla di cibi cucinati che arrivano in refettorio "in contenitori appositi riscaldati, idonei al trasporto del cibo", che il cibo in tavola risulta "caldo, invitante e buono. I vassoi, le posate e i bicchieri sono puliti. I bimbi gradiscono il pasto e la maggioranza lo ha finito". La cucina del comprensivo Mestica ogni giorno prepara 296 pasti, di cui 115 per la primaria e 45 per la scuola dell’infanzia della Montessori, il resto viene distribuito in altri plessi.