Mensa e scuolabus, domande solo online

Scadranno il primo luglio le domande per mensa e trasporto scolastico a Corridonia. Le richieste dovranno pervenire esclusivamente online tramite il portale genitori raggiungibile all’indirizzo corridonia.ecivis.it. Riguardo la mensa, le adesioni dovranno essere effettuate soltanto per gli alunni che iniziano un nuovo ciclo scolastico. Per il trasporto, la domanda è annuale ed è valida fino alla fine dell’anno scolastico 2024-2025. Se il numero delle domande pervenute supera il numero dei posti disponibili degli scuolabus, verrà effettuata una graduatoria, redatta in base all’ ordine di arrivo delle domande. Per info, Ufficio Servizi sociali del Comune.