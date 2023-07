Mensa e trasporto: aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni per i servizi di trasporto scolastico e mensa dell’anno scolastico che sta per partire. Il termine ultimo per effettuare l’adesione è il 31 agosto ed i prezzi varieranno in base alla fascia di reddito Isee: fino a 6.000 euro: gratuito, dai 6.000 ai 10.000 euro: 70 euro primo figlio, 56 euro secondo figlio, gratuito dal terzo figlio, dai 10.000 ai 16.000 euro: 100 euro primo figlio, 80 euro secondo figlio, gratuito dal terzo figlio, dai 16.000 ai 22.000 euro: 150 euro primo figlio, 120 euro secondo figlio, gratuito dal terzo figlio, infine oltre i 22 mila euro: 180 euro primo figlio, 144 euro secondo figlio, gratuito dal terzo figlio.