Mensa e trasporto scolastico: aperte le iscrizioni per usufruire dei servizi

Sono riaperte, a Corridonia, le iscrizioni ai servizi scolastici (mensa e trasporto) per il nuovo anno sui banchi. I genitori degli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado avranno tempo di inoltrare le domande fino a domenica tramite il portale genitori raggiungibile all’indirizzo corridonia.ecivis.it. Le richieste del trasporto scolastico pervenute in questo periodo di tempo saranno attivate entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda previa verifica della capienza sullo scuolabus. Per supporto sulle procedure di registrazione è possibile telefonare all’Ufficio Servizi Sociali di Corridonia, dal lunedì al venerdì, ai numeri: per il trasporto: 0733.439366, 439358 o 439362 mentre per la mensa 0733.439363, 439358 o 439362.