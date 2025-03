"Mensa, garantiremo un servizio di qualità"

"Abbiamo posto all’attenzione del gestore tutte le criticità emerse e percepite sin dall’avvio del servizio". L’amministrazione di Mogliano venerdì ha incontrato il legale rappresentante della ditta Lo scoiattolo, gestore del servizio mensa scolastica dal 7 gennaio. La sera tra martedì 18 e mercoledì 19 febbraio persone di età diverse avevano avuto qualche problema intestinale. Il risultato degli esami sul "pasto campione" e le analisi erano risultate negative. Una settimana fa, per protesta, una trentina di famiglie aveva deciso di non far mangiare i propri figli a scuola. "Abbiamo rappresentato la necessità di adottare le misure di seguito elencate – spiega l’amministrazione - volte a garantire la qualità del servizio: maggiore attenzione al capitolato tecnico e alla formazione del personale; presenza di un’ulteriore figura di esperienza in cucina, al fine di coordinare e affiancare il personale qualificato che già opera in mensa; estrema attenzione alla qualità delle materie prime; puntuale rispetto della frequenza nella fornitura di frutta e verdura di stagione. Il rappresentante della ditta appaltatrice si è impegnato, senza ulteriori oneri a carico dell’ente per l’attivazione di un collegamento on-line (link pubblico) per la pubblicazione del dettaglio giornaliero del menu e dei prodotti utilizzati, con la loro provenienza; la predisposizione di una scheda di valutazione della qualità del servizio svolto, da consegnare ai componenti della commissione mensa; l’impegno a individuare tempestivamente un cuoco/cuoca con esperienza che possa coordinare e affiancare il personale della mensa".